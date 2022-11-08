السعودية وأمريكا تبحثان التوصل لحل سياسي شامل في اليمن

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بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض الإثنين مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جهود السعودية المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الأممي الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن.