اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تقرر تعديل مدة الإقامة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتصبح 3 أشهر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:05 م
السعودية تقرر تعديل مدة الإقامة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتصبح 3 أشهر السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، في جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر اليمامة في الرياض، عن "تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اشتمل القرار على "تعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم".


السعودية

تأشيرة السعودية

إجراءات دخول السعودية

الهجرة إلى السعودية

العمل بالسعودية

تأشيرة دخول السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة