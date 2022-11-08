السعودية تقرر تعديل مدة الإقامة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتصبح 3 أشهر

أعلن مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، في جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر اليمامة في الرياض، عن "تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر".



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اشتمل القرار على "تعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم".