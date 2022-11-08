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السجن 5 سنوات لفتاة وعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة بسوهاج

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:51 م
السجن 5 سنوات لفتاة وعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين "ج.ع" عامل و" م.م" ربة منزل بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ج.س" بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من المجني عليها بقيام المتهمين بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها بنسبة 20% فى مفصل الفخذ الأيمن بعد التعدى عليها بعصا شوم وكشفت التحريات وجود خلافات بين الطرفين قاما على إثرها المتهمين بضرب المجنى عليها مما أحدث إصابتها بعاهة مستديمة.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

مباحث مركز أخميم

إحداث عاهة مستديمة

عقوبه إحداث عاهة مستديمة



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