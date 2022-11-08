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السجن المؤبد لمتهم بخطف فتاة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:49 م
السجن المؤبد لمتهم بخطف فتاة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج محكمة سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ن.ع" بالسجن المؤبد لاتهامه بخطف المجنى عليها " ن.ا.ع" بالإكراه بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز أخميم وذلك لطلب فدية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز اخمبم بلاغا من أسرة المجنى عليها باختفائها.وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين حيث تم تخدير المجنى عليها حال استقلالها سيارة قيادة المتهم وقام باقتيادها واحتجازها داخل شقة سكنية والاتصال بأهلها طالبا فدية مالية ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

خطف

فدية الخطف

اخميم



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