السجن المؤبد لمتهم بخطف فتاة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز اخمبم بلاغا من أسرة المجنى عليها باختفائها.وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين حيث تم تخدير المجنى عليها حال استقلالها سيارة قيادة المتهم وقام باقتيادها واحتجازها داخل شقة سكنية والاتصال بأهلها طالبا فدية مالية ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.