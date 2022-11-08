الرئيس السيسي يستقبل المستشار الألمانى فى شرم الشيخ

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في شرم الشيخ المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.