الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل المستشار الألمانى فى شرم الشيخ الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:35 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في شرم الشيخ المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي شرم الشيخ قمة المناخ المستشار الالماني عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى شرم الشيخ الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:54 م رئيس الوزراء البريطانى يشيد بالتنظيم الناجح والمتميز لقمة المناخ بشرم الشيخ الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:30 م الرئيس السيسى لـ"ماكرون": نتطلع لتعزيز التنسيق السياسى مع فرنسا وتبادل وجهات النظر الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:53 م الرئيس السيسى فى كلمته حول تنسيق عمل المناخ بالشرق الأوسط وشرق المتوسط بحضور رئيس جمهورية قبرص: مصر حرصت على الانضمام إلى المبادرة منذ إطلاقها عام 2019.. وأثق بمساهمتها فى تعزيز جهودنا المشتركة نحو مناخ أفضل الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:02 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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