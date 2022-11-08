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الرئيس السيسي يرحب بالمشاركين فى قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:24 ص
الرئيس السيسي يرحب بالمشاركين فى قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، قائلا: "أرحب بكم في هذه الجلسة المهمة التي تعقد بالشراكة بين مصر وقبرص".
 
ووجه الرئيس السيسى، خلال كلمته في قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الشكر للرئيس القبرصي لإطلاق هذه المبادرة خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، وذلك في إطار حرصه على خروج قمتنا بنتائج تسهم في ترسيخ مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره". 
 
وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.
 
 ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.
 

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