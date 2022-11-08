الرئيس السيسي: نصيب الدول النامية من مشروعات الهيدروجين الأخضر 2 فقط

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على الرغم من الفرص التى يتيحها قطاع الهيدروجين، والجارى ترجمتها بالفعل، إلى مشروعات فى الكثير من الدول فوفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة، لم يتجاوز سوى مشروعين، من ضمن نحو 680 مشروعًا مقترحًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "مستقبل الطاقة"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "فى مجال الهيدروجين الأخضـر على مستوى العام ومن ثم، يظهر جليًا أن الدول النامية، تظل أقل قدرة على الاستفادة، من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدروجين الأخضر بخطى متسارعة وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية فى هذا المجال الجديد، وغياب البنية التحتية اللازمة للنقل والتخزين، وخلق سلاسل الإمداد اللازمة للتجارة الآمنة وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها، على نحو مستدام".