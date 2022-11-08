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الرئيس السيسي: منطقتنا الإقليمية من أكثر مناطق العالم تضررا من تبعات تغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:28 ص
الرئيس السيسي: منطقتنا الإقليمية من أكثر مناطق العالم تضررا من تبعات تغير المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من أكثر مناطق العالم تضررا من تبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة، وهو ما بات ملموسا خلال السنوات الماضية التي شهدت أحداث مناخية قاسية من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر مالية جسيمة. 
 
وأضاف الرئيس السيسي: "المبادرات الطوعية، الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي لاسيما وأنه قد أصبح من المعلوم، أنه على الرغم من المسئولية الرئيسية للدول والحكومات، في هذا الجهد إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية، يمكن لها، بل يتعين عليها، أن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة انطلاقًا من مسـئولياتها، وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات، التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف، لتنسيق سياساتها وجهودها".

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