الرئيس السيسي: محطة الهيدروجين الأخضر نموذج عملى للشراكة الاستثمارية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إطلاق المرحلة الأولى لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر يعد نموذجًا عمليًا، للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتى ترتكز إلى جانب دور الحكومات، على القطاع الخاص الوطني والأجنبى للعمل يدًا بيد فى هذا القطاع المثمر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى جلسة "مستقبل الطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "ستتاح لنا الفرصة اليوم، للتعرف على كافة جوانب هذا المشروع من الشركات المنفذة له، والتى تشارك معنا فى هذا الحوار".