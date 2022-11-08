الرئيس السيسى: مستعدون للتحرك بقوة لتنفيذ الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين فى المائدة المستديرة حول مستقبل الطاقة، قائلا: "أشكركم جميعا على الطرح في المناقشات.. سواء كان من رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الشركات.. أو كل اللى اتكلم ادانا فرصة للحديث عن هذا المجال.. واتفق مع المستشار الألمانى.. حان وقت التنفيذ الحقيقي والاستعداد مش للمخاطرة.. ولكن التحرك الفعال والحاسم لتنفيذ كل الكلام والنقاش اللى احنا اتكلمنا فيه وبنتكلم فيه قبل كده".

وأضاف الرئيس السيسي: "خلال كلمته في فعاليات المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر": أنا التقيت بكثير من رؤساء الشركات اللى موجودين هنا على الطاولة.. كلامي دايما أننا مستعدين للتحرك بقوة.. اللى عاوز أقوله مش بس على مصر ولكن الكلام المهم اللى اتقال الدول الأفريقية.. مستعدين للتحرك وبسرعة لتلبية التخطيط والفكر المستقبلي لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة.. لأن ده هيخدم الدول النامية للتقدم.. وموضوع المناخ حريصين على التحرك فيه وبسرعة".