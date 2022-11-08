الرئيس السيسى: الدول النامية تواجه تحديات فى تجارة الهيدروجين الأخضر

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول النامية، تواجه التحدي الناجم عن توجه بعض الدول، لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين، على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية، مقارنة بنظيره من الدول المتقدمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "مستقبل الطاقة" ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ: "تواجه الدول أيضا التحديات الفنية، المرتبطة بالمعايير والاشتراطات، الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره والتي يتعين أن تتسم بالمرونة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية".