اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس السريلانكى يجتمع مع مبعوثة كوريا الجنوبية على هامش COP-27

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:40 ص
الرئيس السريلانكى يجتمع مع مبعوثة كوريا الجنوبية على هامش COP-27 الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينج
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينج مع المبعوثة الرئاسية الخاصة للمناخ والبيئة ورئيسة الوفد الكوري الجنوبي نا كيونج وون، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في شرم الشيخ.

وأعربت نا كيونج وون عن تقديرها للجهود التي تبذلها سريلانكا لمواجهة تحديات تغير المناخ، وأشادت أيضا بالتدابير التي اتخذتها سريلانكا لتقليل انبعاثات الكربون، رغم أن الدولة لديها بالفعل معدل انبعاثات منخفض للكربون.

وشدد ويكرمسينج على أن بناء القدرات أمر حيوي لنجاح الجهود في قطاع المناخ، بحسب موقع نيوز فيرست الإخباري السريلانكي.

وقال إنه يرغب من هذا المنظور في إنشاء جامعة دولية لتغير المناخ في سريلانكا، لتصبح مؤسسة متعددة الأطراف تعزز قدرات المواطنين في هذا المجال.

كما أشار الرئيس السريلانكي إلى أنه أجرى بالفعل مناقشة مع أمانة الكومنولث وبنك التنمية الآسيوي في هذا الصدد، وأنه يتطلع إلى تلقي دعم وتأييد المجتمع الدولي.

 


رانيل ويكرمسينج

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة