الرئيس السريلانكى يجتمع مع مبعوثة كوريا الجنوبية على هامش COP-27

وأعربت نا كيونج وون عن تقديرها للجهود التي تبذلها سريلانكا لمواجهة تحديات تغير المناخ، وأشادت أيضا بالتدابير التي اتخذتها سريلانكا لتقليل انبعاثات الكربون، رغم أن الدولة لديها بالفعل معدل انبعاثات منخفض للكربون.

وشدد ويكرمسينج على أن بناء القدرات أمر حيوي لنجاح الجهود في قطاع المناخ، بحسب موقع نيوز فيرست الإخباري السريلانكي.

وقال إنه يرغب من هذا المنظور في إنشاء جامعة دولية لتغير المناخ في سريلانكا، لتصبح مؤسسة متعددة الأطراف تعزز قدرات المواطنين في هذا المجال.

كما أشار الرئيس السريلانكي إلى أنه أجرى بالفعل مناقشة مع أمانة الكومنولث وبنك التنمية الآسيوي في هذا الصدد، وأنه يتطلع إلى تلقي دعم وتأييد المجتمع الدولي.