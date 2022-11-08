الذهب يتراجع لليوم الثانى.. والضرائب تطبق المرحلة الثالثة للفاتورة الإلكترونية

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم تراجع أسعار الذهب في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع ، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 تراجعا محدودا للغاية ليسجل الذهب 1224 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لليوم الثاني على التوالي .

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1050 جنيها.

عيار 21 سجل 1225 جنيهات.

عيار 24 سجل 1400 جنيه.

الجنيه الذهب 9800 جنيه.

كما تم استعراض تصريحات رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه اعتبارًا من 15 نوفمبر الجارى، سيتم تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم إكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

واستعرض عبد الحليم سالم في نشرة التلفزيون تأكيد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية نتجت عن تعاون إقليمي بين الدول الأفريقية وتساهم في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في مختلف دول القارة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة التي شهدت إطلاق المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وذلك بمشاركة الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس مالاوي لازاروس مكارثي شاكويرا، ووزير البيئة الجابوني لي وايت، وعدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ورواد المناخ.

وقال محيي الدين إن المبادرة تتماشى مع الأولويات الخمسة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حيث تحرص الدول الأفريقية على التنفيذ الفعلي للمبادرة من خلال إنشاء أسواق للكربون، وتساهم أسواق الكربون في تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخي بما في ذلك إجراءات التخفيف والتكيف وهو ما يعني أنها تنبع من التوجه الشامل للعمل المناخي، كما تمثل المبادرة تعاوناً وتكاملاً إقليمياً فضلاً عن أنها تحقق مبدأ توطين العمل المناخي حيث تنعكس نتائجها بشكل واضح على المزارعين والشركات الصغيرة في أفريقيا، إلى جانب التأثير الفعال .

وتناولت النشرة اعلان الدكتور كيفن فري، المدير التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية (شباب بلا حدود Generation Unlimited)، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من خلال من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق.