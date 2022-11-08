الداخلية تحبط تهريب هواتف محمولة بقيمة 2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة ميناء السلوم البرى بمشاركة الجهات المعنية من ضبط (شخصين) حال خروجهما من الميناء بسيارة "نقل ملك أحدهما وقيادة الآخر" مصرح لها بنقل مخلفات أعمال التطوير بالميناء، وبحوزتهما ( عدد 180 هاتفا محمولا ) أثناء محاولتهما تهريبها إلى خارج الميناء دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها إلى خارج الميناء على النحو المشار إليه .

وقدرت قيمة المضبوطات بإجمالى مبلغ ( 2462650 جنيهاً تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.