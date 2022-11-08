الخارجية الأمريكية: مؤتمر المناخ في مصر أهم قمة بالتاريخ وحان وقت التطبيق

أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن قمة المناخ فى مصر أهم قمة فى التاريخ وحان الوقت لنمر من الكلام والخطابات للتطبيق، قائلا: "نرى كل يوم التحديات والتأثيرات من تغير المناخ من فيضانات لحرائق".

وأضاف سام وربرج، فى لقاء ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى، أن كل دول العالم تشارك فى قمة المناخ فى مصر، موجها الشكر للقيادة المصرية "نشكر مصر على التنظيم الرائع لقمة المناخ".

ورد المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، على عدم وفاء أمريكا بالتزاماتها المناخية قائلا: "ليس هناك أى إدارة سابقة للولايات المتحدة قدمت المنح والتمويل لتغير المناخ مثل ما قدمت هذه الإدارة بقيادة الرئيس جو بايدن ".