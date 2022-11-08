اليوم السابع
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الجيزة تواصل رفع كفاءة المنطقة الأثرية بسقارة وطرق المريوطية وميت رهينة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:52 م
الجيزة تواصل رفع كفاءة المنطقة الأثرية بسقارة وطرق المريوطية وميت رهينة مدخل المنطقة الأثرية بالبدرشين
كتبت - مرام محمد

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تفقد محمد نور السكرتير المساعد لمحافظ الجيزة، يرافقه محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، أعمال تجميل وتدبيش مدخل المنطقه الأثرية بسقارة، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها. 
 
وشملت جولة السكرتير المساعد، المرور على طريق المريوطية وطريق ميت رهينة السياحى لتفقد حالة النظافة والطريق إلى جانب المرور على مدينة البدرشين وطريق مصر أسيوط السريع.
 
وتواصل المحافظة من خلال مركز البدرشين، أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة، ليصبح بعرض 16م بدلا من 8 أمتار، حيث تم إزالة التعديات على الطريق وجاري استكمال أعمال التطوير بمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.
 
ويواصل مركز البدرشين، رفع كفاءة شوارع صيدناوى، والمحكمة القديم، وعدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية، شملت أعمال رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.
 
وتستمر أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع الأخرى بالمدينة، حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية، تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثاني بشارع عباس عناني للبدء في أعمال التطوير.
 
السكرتير المساعد لمحافظ الجيزة ورئيس مركز البدرشين يتفقدان مدخل المنطقة الأثرية
 

رفع كفاءة مدخل المنطقة الأثرية بالبدرشين
رفع كفاءة مدخل المنطقة الأثرية بالبدرشين

 


مدخل المنطقة الأثرية

سقارة

البدرشين

الجيزة



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