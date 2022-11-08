الجامعة العربية تشارك فى الدورة الـ22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالسعودية

بيشوى رمزى

يشارك وفد برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي ، وعضوية مدير إدارة الإعلام نسيمة شريط، في فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وذلك بتنظيم من اتحاد إذاعات الدول العربية وتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض.

وتشارك في هذا المهرجان الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة و نخبة من الفاعلين في المجالات الاعلامية والثقافية والفنية .

ويهدف المهرجان إلى اغناء الحوار حول أنجع التصورات لتطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والدفع بالإعلام العربي ليصل إلى مستويات أفضل على مختلف الاصعدة التقنية والتأهيل والتدريب، وليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. في نطاق سلسلة من الندوات وأوراش العمل ومعرض خاص بالانتاج الإعلامي في العالم العربي .