التنمية المحلية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين تكنولوجيا التحول الأخضر

كتب على عبد الرحمن

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم فى ندوة حول التقنيات البيئية الكورية والسياسات وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة والتى نظمها المعهد الكورى للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء بحضور تشوى هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة وتبادل الخبرات فى مجال تعزيز الإجراءات العالمية للتصدى لتغير المناخ.

وفى بداية كلمته توجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للمعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا على تنظيم هذه الفعالية الهامة، وعلى مشاركته فى قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، وهو ما يعد استمرار للتعاون المصرى الكورى الذى بدأ يأخذ آفاق جديدة فى الشراكة التنموية الشاملة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترسيخاً لأواصر الصداقة بين الشعبين المصرى والكوري.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن اعتزازه بمبادرة الحكومة الكورية نحو اعتبار مصر شريكا استراتيجيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وقال اللواء هشام آمنة أنه شرف خلال زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية الشهر الماضى بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكورى للتعاون فى الاستفادة من التجربة الكورية فى التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، وجهود الإدارة المحلية فى مصر لتطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المستوى المحلى والمبادرات المحلية تلعب دورا رائدا فى التكيف والتصدى لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدى لتغير المناخ.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الاجنبى والمصرى من جانب والحكومة المصرية من جانب أخر لتوطين التكنولوجيات والصناعات وثيقة الصلة بالتحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال الوزير أن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلى والوطني، مشيرًا إلى أنها رؤية تستند على أن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا فى إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لقطاع واسع من المصريين، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ونتشرف فى وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والانتاج الحربى فى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، يشمل التخلص من التراكمات التاريخية والمتولد اليومى من المخلفات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة بما تشمله من مدافن محكومة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، فضلا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم ادارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذى يشجع مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوي، ويساهم فى تحقيق اجندة المناخ الوطنية.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود المعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا ومساهماته فى برنامج مصر الطموح لإدارة منظومة المخلفات، وهذه الجهود شملت على سبيل المثال تطوير عدد من المصانع التى تقوم بانتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية فى محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج والغربية، لاسيما أن هذه الجهود قد أسهمت بالفعل فى التقليل من الممارسات السلبية السابقة فى إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال إدارة سليمة للمخلفات الصلبة و استخدامها كمصدر للوقود المشتق وللسماد العضوي.

وأعرب " آمنة " عن تطلع وزارة التنمية المحلية للتعاون فى تنفيذ مشاريع مستقبلية بهدف تحديث و تحسين نظم إدارة المخلفات من خلال تعميق التعاون بين وزارة التنمية المحلية، والمعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا فى تنفيذ عدداً من الاستثمارات والمشروعات الاخرى فى القطاع لاستكمال إنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية اللازمة لإدارة منظومة المخلفات.

ورحب وزير التنمية المحلية بالتصور الذى قدمه المعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء وحدة محاكاة مركزية للتدريب و تنمية المهارات، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ونأمل أن يتم تنفيذ هذا التصور الطموح فى الفترة من يناير 2023 الى ديسمبر 2024.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلًا :"أكرر ترحيبى بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الكورية فى مجال الادارة المحلية ومجال ادارة المخلفات الصلبة فى مصر، واؤكد على اننى وجهت المحافظات وفريق عمل الوزارة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن وأن الدولة المصرية ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة".