التموين: ارتفاع حصيلة توريد الأرز من المزارعين إلى 248 طنا فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير من المزارعين لمضرب الشرق الأوسط إلى 248.500 طن.

وأهاب "ثابت" بجميع المزارعين، خلال متابعته توريد الأرز، بضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 الخاص بتنظيم التداول على الأرز الشعير المنتج محليًا، مشددًا على توريد الأرز إلى المضرب المعتمد وعدم تخزينه بغرض حجبه عن التداول واحتكاره منعًا للمسائلة القانونية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن، وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلي، وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لاستخدامها في حالة الذروة.