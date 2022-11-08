التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه عقب إصابته بحريق منزل فى أخميم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة عامل لقى مصرعه على إثر إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاثة بالجسم بأخميم شرقى محافظة سوهاج، وذلك عقب نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بدائرة المركز.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمنزل ووفاة مالكه وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بمنزل بندر أخميم إنتقل قوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعو عبد الراضي ه ب ا 75 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.



نتج عن ذلك وفاة مالك المنزل أثر إصابته " حروق نارية من الدرجات الثلاث متفرقة بالجسم" – وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال أبنته المدعوة ميرفت ع ه ب 33 سنة ربة منزل وتقيم بندر أخميم أفادت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي بالثلاجة ناتج عن التوصيلات العشوائية وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل كما أضافت بأن والدها يقيم بالمنزل بمفرده وأنها معتادة علي زيارته يومياً لقضاء متطلباته المنزلية ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.