البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الميدان للاستشارات بقيمة 43.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الميدان للاستشارات بحجم تداول 13.3 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة بتروتيبولر بحجم تداول 4859 سهم بقيمة 11.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 13.7 مليون سهم بقيمة 58.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 38 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 490.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.95%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 29.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 34 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 13640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.