البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11481 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13887 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4692 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3297 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية.

وأعلنت شركتا أوراسكوم المالية القابضة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شراء الأولى 4 ملايين سهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، والثانية 34.8 ألف سهم تمثل نسبة 0.161% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، جي بي أوتو 20 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، 500 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5024 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، جي بي أوتو 185.3 ألف سهم، 2 مليون سهم، 40.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 36.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 59.9 ألف سهم، 216 سهم، 60 ألف سهم، 400 ألف سهم، 2 مليون سهم، 100 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، جي بي أوتو 1.6 مليون سهم، 200 ألف سهم، 47.8 مليون سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، مبيعات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 35 مليون جنيه.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي الربح بعد الضريبة 216.3 مليون جنيه مقارنة مع 211 مليون جنيه بنسبة نمو 2.49%.

وحققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 218.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 185.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 48.7 مليون جنيه مقارنة مع 48.2 مليون جنيه بنسبة نمو 1%.

في سياق آخر قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على الحصول على قرض مساند (قرض حسن) من شركة شيميرا للاستثمار (أو إحدى شركاتها التابعة) بمبلغ 1.343 مليار جنيه، وفقًا للشروط التالية مدة القرض 12 شهرًا تبدأ من تاريخ استلام مبلغ القرض، وبدون فائدة.

فيما قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايخ من عضوية مجلس إدارة شركة العرفة، وكذلك التنازل عن كافة مقاعد الشركة الممثلة في مجال الإدارة.