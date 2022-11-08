البحرية السريلانكية: سلطات سنغافورة أنقذت 300 مهاجر من الغرق

أ.ش.أ

قالت البحرية السريلانكية إن سلطات سنغافورة أنقذت حوالي 300 مهاجر بعد أن بدأ قاربهم في الغرق، ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم البحرية إنديكا دي سيلفا قوله إن مواطنا سريلانكيا كان على متن القارب، وهو من قام بالاتصال بقوات البحرية يوم أمس (الإثنين) وقال إن القارب في أزمة وطلب مركز تنسيق الإنقاذ البحري في كولومبو المساعدة من سنغافورة وفيتنام والفلبين.

وأضاف دي سيلفا أن البحرية على علم رسميا بوجود مواطن سريلانكي واحد فقط على متن القارب، مشيرا إلى أنه سيتم التحقق من هويات الأشخاص الآخرين بعد وصولهم فيتنام، وقد أخطرت سلطات سنغافورة في وقت لاحق سريلانكا بأن من كانوا على متن القارب تم إنقاذهم وأنهم في طريقهم إلى فيتنام.

يشار إلى أن السريلانكيين كانوا في الماضي يقومون أحيانا برحلات غير مشروعة بالقوارب للهروب من حرب أهلية طويلة.. أما الآن فيحاول بعض السريلانكيين الهروب من أزمة اقتصادية عن طريق الهجرة بشكل غير الشرعية إلى دول أخرى.