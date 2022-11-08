اليوم السابع
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البحث عن شخصين أسفل ركام عقار إمبابة المنهار.. صور

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:02 م
البحث عن شخصين أسفل ركام عقار إمبابة المنهار.. صور عقار إمبابة المنهار
كتب عبد الرحمن سيد

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تبحت قوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، عن شخصين مفقودان بحسب رواية شهود العيان، من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة إمبابة وسط تواجد سيارات الإسعاف لنقلهم الي المستشفي.
 
وكان منزل مكون من دور ارضى و 3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.
 
تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار  بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
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العقار

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أمن الجيزة

انهيار عقار

إمبابة

اخبار الحوادث



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