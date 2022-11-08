الاثنين المقبل.. ندوة لبطلة العالم للإسكواش نور الشربينى بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضره بعنوان (الرياضة والطريق إلى العالمية)، تلقيها بطلة العالم المصرية "نور الشربيني" والمصنفة الثانية على العالم فى رياضة الإسكواش؛ وذلك فى تمام الساعة الثانية مساء يوم الاثنين 14 نوفمبر، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

سوف تتحدث البطلة العالمية عن مشوار كفاحها الرياضى وما واجهته من صعوبات فى سبيل الوصول إلى العالمية، كذلك ستسلط الضوء عن مدى أهمية الرياضة وكيف استطاعت المرأة المصرية الوصول إلى العالمية وأن تتقدم فى شتى المجالات، سواء كانت الرياضية أو السياسية أو الاجتماعية، وكيف أصبحت منافس قوى يصل إلى نهائيات البطولات العالمية وقدرتها على إثبات نفسها وتحقيق حلمها. كما تهدف المحاضرة إلى التعريف بتاريخ رياضة الإسكواش ونشأتها وأهميتها، ويصاحب الفعالية عرضًا لمجموعة من مقتنيات مكتبة الإسكندرية من الكتب التى تتحدث عن هذا المجال.

تأتى المحاضرة فى إطار سلسلة برنامج (الرياضة والصحة) الذى يقدمه قطاع المكتبات ابتداء من شهر يوليو الماضى، حيث يتبنى البرنامج كل شهر موضوعًا رياضيًّا مختلفًا، فبدأ بموضوع اليوجا وكانت أولى المحاضرات بعنوان (اليوجا للحياة)، تلتها محاضرة بعنوان (الرياضيين والتغذية الصحية)، ثم ندوة (استكشف قدراتك فى الدفاع عن النفس)، قدمها عدد من المتخصصين فى المجالات المختلفة. وذلك كله يتسق مع رؤية مكتبة الإسكندرية عن مدى أهمية ممارسة الرياضة وتشجيع الأبطال الرياضيين بوجه عام والبطلات المصريات بوجه خاص، وإبراز دور الدولة فى تمكين المرأة والإشادة بدور المرأة الرياضية العربية المؤهلة للوصول إلى العالمية.