الإنتاج الحربى: تطوير نظام المعالجة بمحطة صرف شرم الشيخ مع القطاع الخاص

كتب زكى القاضى

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة قامت بالتعاون ﻣﻊ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع شركة نالكو ووتر الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التعاون يأتى فى إطار سعي جميع أجهزة الدولة، للوصول بمدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء فى ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر قمة تغير المناخ "COP27" وكذا في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأوضح الوزير "محمد صلاح"، أن تطوير نظام المعالجة بالمحطة أدى إلى القضاء ﻋﻠﻰ التحديات البيئية التي واجهتها، مضيفاً أن أهمية هذه المحطة تكمن في كونها خاصة بإستراحة الطيور المهاجرة "الحوامة" خلال رحلة هجرتها في فصليّ الربيع والخريف من كل عام، لافتاً إلى أن تطوير المحطة شمل تطبيق تكنولوجيا "البيوريت" لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطة المعالجة بشرم الشيخ، مؤكداً أن إستخدام مادة البيوريت تعد أحدث طرق تكنولوجيا التنقية والمعالجة الكيميائية للمياه على مستوى العالم وذلك بالتعاون مع المهندس زياد عمران صاحب الابتكار العالمي وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة "نالكو" الأمريكية لتصنيع هذه المادة بمصر والتي تعد مادة آمنة على صحة الإنسان، مشدداً على أن المياه في قلب العمل المناخي وهو ما دفع مصر إلى السعي لدمج محور المياه للمرة الأولى على الإطلاق في مؤتمر قمة تغير المناخ، كما شدد على أن المؤتمر يتيح الفرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المتعلقة بتغير المناخ.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا التطبيق يعد الثاني في مصر لإستخدام هذه المادة حيث سبق أن تم الاستعانة بتلك المادة الحديثة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بمحافظة أسوان، والذى كان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع في تطبيقها بالمزيد من المحطات، مضيفاً أن هذا النجاح هو نتاج مجهودات بُذلت لمدة عامين تقريباً شملت العديد من التجارب المعملية والحقلية والخضوع لتقييمات والحصول على موافقات من عدة جهات متخصصة بالدولة منها اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان والمركز القومي للبحوث وجهاز تنظيم مياه الشرب بهدف الوصول إلى أفضل الطرق الآمنة التي تمكننا من معالجة المياه لإعادة استخدامها في العديد من المجالات لتنفيذ خطط التنمية التي وضعتها الدولة، مثنياً على كافة الجهود التي بذلتها الجهات المعنية ليخرج مؤتمر "COP27" بهذا الشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها.

من جانبه، أشار المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر - في تصريحاتٍ له - إلى أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة " البيوريت" بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها.

وأعرب "عمران" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون مشيداً بما تتمتع به شركات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه من خلال التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات معالجة المياه في مصر، مؤكداً على شعوره بالفخر للمشاركة في تحويل مدينة "شرم الشيخ" إلى مدينة خضراء من خلال تطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة.

بدوره، صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التعاون بين "الإنتاج الحربي" و"نالكو ووتر" يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي كما يعكس تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتأكد بتعاون الوزارة والشركة الأمريكية ﻣﻊ وزارتيّ الإسكان والمرافق والبيئة ومحافظة جنوب سيناء لتطوير نظام المعالجة بمحطة شرم الشيخ مؤكداً أن التكامل بين كل المؤسسات بالدولة هو الاتجاه الذي تتبناه مصر حالياً لتعزيز مسيرة التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي من ناحية تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية ومن ناحيةٍ أخرى تمتلك شركة "نالكو ووتر" خبرات متميزة في مجال تطوير تكنولوجيا معالجة المياه وتوطين تصنيع مستلزماتها وهو ما ساهم في تمهيد الطريق إلى نجاح الشراكة الإستراتيجية بينهما.

وأضاف "بكر" أن التعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة "نالكو ووتر" في مجال تطوير تكنولوجيا معالجة المياه يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مختلف المجالات في ضوء مؤتمرات "مصر تستطيع" التي عقدتها وزارة الهجرة وخاصة النسخة السادسة التي أقيمت خلال العام الجاري تحت اسم "مصر تستطيع بالصناعة".