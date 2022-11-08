وذكر قصر "الإليزيه" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة جاءت خلال لقاء جمع الرئيس الفرنسي برئيس الحكومة البريطانية، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، المقام خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف "الإليزيه" أن ماكرون وسوناك سيظلان على اتصال؛ لتعزيز التنسيق بين فرنسا وبريطانيا، لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني في شرم الشيخ يعد الأول من نوعه منذ تولي "سوناك" مهام منصبه بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس من منصبها، في 20 أكتوبر الماضي.

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد أعرب عن سعادته لمقابلة الرئيس ماكرون؛ للتحدث ليس فقط عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن أيضا عن مجالات أخرى التي ترغب بريطانيا التعاون فيها عن كثب مع الفرنسيين.