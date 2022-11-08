الإعدام شنقا لـ"منجد" قتل والدته فى المحمودية بالبحيرة

البحيرة -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالإعدام شنقا للمتهم "خ.م.خ" بعد أخد رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته المجنى عليها "خ.ع.خ".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته بدائرة المركز .



كشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، قيام المتهم "خ.م.خ" منجد بقتل والدته المجني عليها "خ.ع.خ"، بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل الي غرفة نوم والدته بالطابق العلوي، وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، مما أدي إلي وفاتها .



وتبين أن المتهم قتل والدته ظنا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاح ناري بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة .



وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.