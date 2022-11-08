الأمير وليام: كرة القدم علمتنا أن خيبة الأمل جزء من الحياة

كتبت ريهام عبد الله

تحدث الأمير وليام، أمير ويلز، عن كيف أن كرة القدم "علمته أن خيبة الأمل جزء من الحياة"، وذلك خلال مناقشة مع عدد من اللاعبين المشهورين، حيث التقى أمير ويلز بنجمى إنجلترا هارى كين، وديكلان رايس، أثناء مناقشة أعز ذكرياتهم الكروية والطرق التى عززت بها صحتهم العقلية خلال مقطع فيديو مدته 25 دقيقة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

أثناء الحديث، أرجع "ويليام، الفضل فى كرة القدم لتعليمه أن "خيبة الأمل جزء من الحياة"، وقال: "تتعلم من خلال اللعب عدة مرات والعديد من الأشياء الأخرى فى الحياة أن خيبة الأمل جزء من الحياة وكيفية التعامل معها أمر بالغ الأهمية.. والتعامل مع بعض نتائج إنجلترا المخيبة للآمال حقًا فى الماضى، كان ذلك صعبًا، ووجدت ذلك صعبًا حقًا".



الأمير وليام

وتابع: "تشعر بالارتياح رغم خيبة الأمل ، ومن ثم تعود الحياة الطبيعية مرة أخرى"، وتحدث ويليام عن الإيمان بالنفس والشك بالنفس، قائلاً: "الفرق بين الاثنين والطريق الذى تسلكه حياتك.. الإيمان بالنفس أمر بالغ الأهمية، لكن الشك الذاتى يظل كامنًا دائمًا.. على جانبى حياة الجميع، بغض النظر عن مسار الحياة الذى تعيش فيه".



الأمير وليام مع هارى كيم

وعلى جانب آخر، كشفت دراسة جديدة، أجرتها وكالة Reboot ، أن فين ديزل، استطاع هزيمة الأمير وليام، أمير ويلز، واستطاع حصد لقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية فى 2022، ونظرت دراسة هذا العام في عدد أكبر من العوامل، مثل النسبة الذهبية للوجه، وصافى الثروة والطول .

ونظرت Reboot أيضًا فى عامل لمعان الجمجمة، وتم استخدام هذه الجوانب لإنشاء درجة مؤشر من 10، في النهاية، سجل فين ديزل درجة عالية جدًا في جميع عوامل المؤشر تقريبًا، مما منحه الدرجة الأكثر جاذبية من 6.46، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



أمير ويلز مع نجوم الكرة الإنجليزية

وأظهرت الدراسة أن رأسه لامع نوعًا ما، وأن رأسه يعكس الضوء بنسبة 70.46% من شدة الإنارة للمصباح الكهربائي القياسي، وأشارت الصحيفة، أن فين ديزل، نجم السلسة الشهيرة "Fast & Furious" أطول بقليل من الرجل العادى.

فيما جاء شيمار مور في المركز الثالث، على الرغم من أن رأسه أكثر لمعانًا من ديزل، حيث يعكس رأسه الضوء بنسبة 71.85% من المصباح الكهربائي القياسي، أما بالنسبة للأمير وليام، الذي هبط إلى المركز الخامس، ووليام هو أيضًا ثاني أطول رجل في قائمة العشرة الأوائل، ويحتل المرتبة الثانية بعد دواين جونسون "ذا روك".