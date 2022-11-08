اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير هارى يحاول تأجيل إصدار فيلمه الوثائقى "fly-on-the-wall" بالكريسماس

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:58 ص
الأمير هارى يحاول تأجيل إصدار فيلمه الوثائقى "fly-on-the-wall" بالكريسماس الأمير هارى وميجان ماركل - أرشيفية
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هناك مزاعم بمحاولة الأمير هارى دوق ساسكس، إقناع نتفليكس بتأجيل فيلمه الوثائقى المثير للجدل "fly-on-the-wall" إلى ما بعد أعياد الكريسماس حتى يتم إصداره فى نفس الوقت تقريبًا الذى تصدر فيه مذكراته.

 

دوق ساسكس  يعمل على المسلسل كجزء من  صفقته البالغة 88 مليون جنيه إسترليني، لكنه يريد الآن تأجيل المسلسل حتى العام المقبل، وكشف موقع إخبارى، أن نتفليكس تراجعت أولاً وقرروا تأجيل موعد الإصدار الأصلى لشهر ديسمبر بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لانتقادات شديدة بسبب الدراما الملكية The Crown.

 

الأمير هارى وميجان ماركل
الأمير هارى وميجان ماركل

لكن يُزعم الآن أن شركة Archewell Productions التى تنتجها هارى وميجان تدفعان الجهود لتأجيل المسلسلات الوثائقية، بعد مزاعم بأن الزوجين يريدان إجراء "تهدئة واسعة النطاق" على البرنامج.

 

ومع ذلك، قال مصدر لصحيفة "ذا صن" الليلة الماضية: "هارى ببساطة لا يريد خروج مذكراته قبل عيد الميلاد"، وجاء ذلك فى أعقاب تقارير تفيد بأن الزوجين يريدان إجراء تعديلات على المسلسل لأنهما يتطلعان إلى "التقليل من الكثير مما قاله هارى عن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ووليام وكيت ميدلتون أمير وأميرة ويلز".

 

وبحسب ما ورد أخبر المطلعون أن الزوجين لديهما "أفكار ثانية" بشأن المشروع، وقال أحدهم: "يشعر هارى وميجان بالذعر من محاولة تخفيف حدة حتى اللغة الأساسية"، وقال آخر: "لقد قدموا طلبات مهمة للتراجع عن المحتوى الذى قدموه بأنفسهم"، وزعم أحد مصادر صناعة الدراما فى هوليوود أن الزوجين كانا يواجهان شكوكًا بشأن المسلسل بعد وفاة الملكة اليزابيث.

 

مذكرات الأمير هارى
مذكرات الأمير هارى

 


هارى

ميجان ماركل

دوق ساسكس

دوقة ساسكس

نتفليكس

The Crown

fly

on

the

wall



الموضوعات المتعلقة

"خطر حقيقى" ينتظر الأمير هارى بعد نشر مذكراته.. اعرف الأسباب

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص

طرح مذكرات الأمير هارى يناير المقبل والكتاب ضمن الأكثر طلبا على المنصات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:00 ص

الأمير هارى يأمل فى علاقة جيدة مع العائلة المالكة بمناسبة اقتراب طرح مذكراته

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:30 م

الأمير هاري يطلب من صديقاته السابقات الظهور في سيرته الذاتية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:00 م

5 أسباب تجعل الموسم الخامس من The Crown الأكثر إثارة.. ظهور الملكة إليزابيث فى أحداثه.. عرض قصة حب الأميرة ديانا ودودى الفايد.. تعاقد الأمير هارى وميجان ماركل مع المنصة بمسلسل آخر.. والقصر متخوف على سمعة تشارلز

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة