الأمير هارى يحاول تأجيل إصدار فيلمه الوثائقى "fly-on-the-wall" بالكريسماس

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هناك مزاعم بمحاولة الأمير هارى دوق ساسكس، إقناع نتفليكس بتأجيل فيلمه الوثائقى المثير للجدل "fly-on-the-wall" إلى ما بعد أعياد الكريسماس حتى يتم إصداره فى نفس الوقت تقريبًا الذى تصدر فيه مذكراته.

دوق ساسكس يعمل على المسلسل كجزء من صفقته البالغة 88 مليون جنيه إسترليني، لكنه يريد الآن تأجيل المسلسل حتى العام المقبل، وكشف موقع إخبارى، أن نتفليكس تراجعت أولاً وقرروا تأجيل موعد الإصدار الأصلى لشهر ديسمبر بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لانتقادات شديدة بسبب الدراما الملكية The Crown.



الأمير هارى وميجان ماركل

لكن يُزعم الآن أن شركة Archewell Productions التى تنتجها هارى وميجان تدفعان الجهود لتأجيل المسلسلات الوثائقية، بعد مزاعم بأن الزوجين يريدان إجراء "تهدئة واسعة النطاق" على البرنامج.

ومع ذلك، قال مصدر لصحيفة "ذا صن" الليلة الماضية: "هارى ببساطة لا يريد خروج مذكراته قبل عيد الميلاد"، وجاء ذلك فى أعقاب تقارير تفيد بأن الزوجين يريدان إجراء تعديلات على المسلسل لأنهما يتطلعان إلى "التقليل من الكثير مما قاله هارى عن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ووليام وكيت ميدلتون أمير وأميرة ويلز".

وبحسب ما ورد أخبر المطلعون أن الزوجين لديهما "أفكار ثانية" بشأن المشروع، وقال أحدهم: "يشعر هارى وميجان بالذعر من محاولة تخفيف حدة حتى اللغة الأساسية"، وقال آخر: "لقد قدموا طلبات مهمة للتراجع عن المحتوى الذى قدموه بأنفسهم"، وزعم أحد مصادر صناعة الدراما فى هوليوود أن الزوجين كانا يواجهان شكوكًا بشأن المسلسل بعد وفاة الملكة اليزابيث.