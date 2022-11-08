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الأرصاد: تكاثر السحب وفرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:40 ص
الأرصاد: تكاثر السحب وفرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
وتابعت هيئة الأرصاد: وتتقدم إلى  الداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيفا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 

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