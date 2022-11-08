اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:20 ص
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اعتقال شخصين بتهمة قتل زوجين فرنسيين في المكسيك

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:00 ص
اعتقال شخصين بتهمة قتل زوجين فرنسيين في المكسيك الشرطة المكسيكية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات في المكسيك اعتقال رجلين يحتمل أن يكونا مسئولان عن قتل زوجين من أصل فرنسي في شهر أغسطس الماضي في بلدة "يوكاتان" جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام بولاية يوكاتان جنوب شرقي المكسيك - في بيان حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاثنين إن عملية الاعتقال تأتي بعد مرور 53 يوما من إعلان عائلة الزوجين الفرنسيين اختفاءهما في منتصف سبتمبر الماضي.

وأفادت القناة بأن السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق اختفاء فرنسيين اثنين في المكسيك، ولم يتم التأكيد من السفارة الفرنسية في مكسيكو سيتي ما إذا كان الضحيتان هما الفرنسيان المفقودان "أسيا ماجور" و"ميشيل أمادو".

يذكر أن الزوجين الفرنسيين يعيشان في ولاية "يوكاتان" حيث تديران منذ عدة سنوات فندقين وغرف مخصصة للسياح حيث تتواجد المرأة في البلاد منذ أكثر من عامين بينما يعيش زوجها هناك منذ خمسة عشر عاما


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