اليوم السابع
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استكمال عمليات البحث عن أشخاص في عقار إمبابة المنهار.. صور

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:49 م
استكمال عمليات البحث عن أشخاص في عقار إمبابة المنهار.. صور عقار إمبابة المنهار
كتب عبد الرحمن سيد

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تستكمل قوات الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالجيزة البحث عن أي أشخاص أسفل العقار المنهار بمنطقة إمبابة بعدما تم انتشال جثة مسنة، وتم نقل 3 مصابين الي المستشفيات القريبة من موقع الحادث.
 
 
وكان منزل مكون من دور ارضى و 3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة ،وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية الي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.
 
 
تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار  بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
الأهالى يبحثون عن ناجيين
الأهالى يبحثون عن ناجيين

الأهالى يسابقون الزمن
الأهالى يسابقون الزمن

العقار
العقار

جهود مضنية
جهود مضنية

رجال الأمن والأهالى يبحثون عن ناجين
رجال الأمن والأهالى يبحثون عن ناجين
 
 

أمن الجيزة

انهيار عقار

إمبابة

اخبار الحوادث



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