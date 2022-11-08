استشارى زراعة الكبد يوضح شروط نقل الأعضاء من المتبرع الحى أو المتوفى حديثا

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور محمود طلعت استشارى جراحة وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى، أن إنشاء مركز للتبرع وزراعة الأعضاء من المتوفى حديثا فى مصر فكرة ممتازة ولكنها تحتاج لتنظيم وعمل مركز موحد عن معلومات المرضى".

وتابع الدكتور محمود طلعت: "يجب أن يتوافر في المركز بيانات المتبرع والمريض من "فصيلة الدم، المشكلة الصحية ، عنوان السكن، السن"، لأن ذلك يسهل عملية الزرع وتوفير العضو في أسرع وقت"، لافتا إلى أن التبرع بالأعضاء عموما يتم عن طريق المتبرع الحى والمتبرع المتوفى حديثا وطبعا بعد موافقته قبل الوفاة، ولابد من وجود توعية إعلامية ودينية وذلك لكى تؤهل المواطنين للتبرع دون وجود أى مشاكل أو خوف".

وأضاف: فى حالة المتبرع الحى تكون الأعضاء محدودة، ومنها التبرع بفص من الكبد، أو التبرع بأحد الكليتين أو التبرع بنخاع العظم، ولكن المتوفى حديثا ممكن التبرع بأشياء عديدة منها الرئة والكبد والكلى والبنكرياس والجلد والقرنية، ولكن يتم ذلك تحت إجراءات وشروط محددة.

الشروط الطبية للتبرع بالكبد من الأحياء



-ينصح الأطباء بتوفير متبرع من أقارب المريض أو أصدقائه

-سن المتبرع يبدأ من 21 سنة حتى 45 سنة

-أن يكون المتبرع خاليا من أى أمراض مزمنة ومنها "مرض السكر ، الضغط ، القلب ".

-لا يعانى المتبرع من أى عمليات سابقة فى البطن مثل استئصال طحال أو مرارة.

-تكون فصيلة الدم متوافقة .

- موافقه الأسرتين منعا لأى مشاكل.

الشروط الطبية للتبرع بالأعضاء من المتوفى حديثا



-أول خطوة هى التأكد من أن الشخص المتوفى تم تسجيله فى المركز وموافق على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.

-أن تكون الفحوصات متطابقة بين المتبرع والمريض.

-تجميد الأعضاء كلها بعد الوفاة ولكن كل عضو له وقت معين فمثلا يتم تجميده الكبد 12 ساعه فقط، بعد ذلك لا يجوز زراعته.

-أن تكون الأعضاء سليمة بمعنى أن سبب الوفاة لن يؤثر على العضو.





لماذا تفشل عملية الزرع

قال الدكتور محمود طلعت: "من الممكن أن تفشل عملية زرع الأعضاء لأمور مختلفة، فمشكلة رفض العضو هي أشهر مشاكل زرع الأعضاء، لأن ربنا خالق جهاز المناعة عندنا طبيعته بيحارب أى جسم غريب بيترزع، وأى عضو بيحصله رفض ولكن بنحاول نتخطى ده ونقلل مناعة المريض المستقبل عشان جهاز المناعة ميهاجمش العضو".