ارتفاع عدد المصابيين فى عقار إمبابة المنهار إلى 3 مواطنين.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

ارتفع عدد المصابين فى حادث إنهيار عقار مكون من 4 طوابق بشارع شعلى بسيوني من شارع المزارع بعزبة الصعايدة، فى منطقة إمبابة إلى 3 مواطنين.

ونقلت الأجهزة المختصة المصابين إلى مستشفى إمبابة العام وهم كلا من محمد عطية عبد الكريم 38 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وخالد محمد أحمد 53 سنة مصاب بجرح قطعي بالقدم، ورمضان محمد حسن 23 سنة، حيث تم عمل الغرز وغادر 2 منهم على الأقل المستشفى بعد استقرار حالتهما.

وكان منزل مكون من دور ارضى و 3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية الي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



الأهالى يحيطون بموقع العقار



الأهالى يشاركون فى البحث عن ناجيين



البحث عن ضحايا تحت الأنقاض



العقار المنهار



العقار وقد تحول إلى تراب



أنقاض عقار إمبابة



جهود امنية لاحتواء الموقف