ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2066 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13902 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 4723 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2244 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3270 نقطة.