إيلون ماسك يحث الأمريكيين على التصويت للجمهوريين فى الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

حث إيلون ماسك مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى تويتر على التصويت للمرشحين الجمهوريين فى الانتخابات النصفية الأمريكية التي تعقد اليوم الثلاثاء.

وقالت مجلة نيوزويك إن ماسك، الذى أتم صفقة الاستحواذ على تويتر الأسبوع الماضى، تدخل فى الانتخابات الحامية بعد أسابيع من رد الفعل العنيف إزاء التغييرات المحتملة فى سياسة تويتر، والتي تتعلق بحربة التعبير.

وطالما وصف ماسك انتمائه السياسى بأنه مستقل أو معتدل، وأشار إلى أن الناخبين المستقلين الآخرين ينبغي أن يدعموا الحزب الجمهورى لمراقبة سلطة الرئيس الديمقراطى جو بايدن.

وكتب ماسك على تويتر يقول: "إلى الناخبين المستقلين: السلطة المشتركة تكبح أسوأ التجاوزات من كلا الحزبين، لذلك أوصيكم بالتصويت للجمهوريين فى الكونجرس، نظرا لأن الرئاسة ديمقراطية".

وأضاف أن الناخبين الديمقراطيين أو الجمهوريين المتشددين لا يصوتون أبدا للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يقررون بالفعل من سيكون المسئول.

تعقد انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة كل عامين، وتسمى بالانتخابات النصفية؛ لأنها تأتى فى منتصف فترة ولاية الرئيس التى تمتد لـ 4 سنوات. وينقسم الكونجرس إلى مجلس النواب ويشمل 435 عضوا يمثلون الولايات بحسب حجمها السكاني، أما مجلس الشيوخ فيضم 100 سيناتور، بما يعني أن هناك برلمانيين اثنين يمثلان كل ولاية بصرف النظر عن وزنها السكاني.

أعضاء مجلس الشيوخ يمكثون لفترة 6 أعوام، بينما النواب يخدمون لمدة عامين فقط ويمثلون مناطق أصغر داخل الولاية، ويصوّت الأمريكيون في هذه الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب إلى جانب ثلث مجلس الشيوخ.

فى اليوم ذاته تجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات الـ 50، كما يتم انتخاب حكام جدد لـ 36 ولاية.