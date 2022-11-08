إصابة 6 عمال فى تصادم سيارتين ربع نقل بمدخل صحراوى إسنا

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 6 عمال فى حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على مدخل الطريق الصحراوى بالمدينة، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل تحمل عمال على طريق إسنا الصحراوى، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين فى الحادث، وهم كل من "ن.ف.ع" 37 سنة، و"ح.ح.ا" 35 سنة، و"م.أ.م" 33 سنة، و"ش.ح.ع" 30 سنة، و"ع.ع.ا" 26 سنة، و"م.ن.ع" 23 سنة، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع طفل يبلغ من العمر حوالى 5 سنوات أسفل عجلات قطار لدى مروره بمنطقة مزلقان قرية الدير فى مدينة إسنا، وعلى الفور تم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين معرفة هويته وتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك لدى مروره بمزلقان قرية الدير فى مدينة إسنا وصدمة أحد القطارات ولقى مصرعه فى الحال، وتم على الفور نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين معرفة هويته وتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
إصابة 6 عمال فى تصادم سيارتين ربع نقل بمدخل صحراوى إسناالثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:03 م
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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 6 عمال فى حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على مدخل الطريق الصحراوى بالمدينة، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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