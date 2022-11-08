اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:03 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:29 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

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أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة "تومناية" بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة أجرة "تومانية" بنطاق مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.


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