إصابة عامل بجروح ونزيف في المخ اثر مشاجرة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب عامل بمحافظة بورسعيد، بجروح ونزيف في المخ، اليوم، الثلاثاء، اثر مشاجرة بالمنطقة الحرة للاستثمار التي تضم عدد من مصانع الملابس الجاهزة.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أحمد حسن ابو المجد دياب 46 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في الرأس طوله 20 سنتيمتر، وجرح قطعي بالظهر طوله 20 سنتيمتر، ونزيف بالمخ، اثر مشاجرة بالمنطقة الحرة للاستثمار.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، وتحرير محضر بالواقعة والتحري حول ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.