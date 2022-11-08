اليوم السابع
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إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق فى البدرشين

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:22 م
إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق فى البدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر وحضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصان للطريق صدمتهم سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات.
 
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
 

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