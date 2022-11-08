إصابة شاب إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة بقطور فى الغربية

الغربية محمد طارق

أصيب شاب بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وذلك خلال حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية بطريق صرد خباطه بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق صرد خباطه بدائرة مركز قطور وسقوط مصاب وتعطل حركة المواصلات.

على الفور، انتقلت قوة أمنية، وتبين تصادم سيارة ربع نقل بدراجه نارية، أسفر الحادث عن إصابة شاب،وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل المصاب إلى مستشفى قطور المركزى، لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.









