إصابة سيدتين فى حريق هائل بمخبز بلدى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيبت سيدتين بالاختناق من دخان حريق أثناء محاولتهما السيطرة على نيران حريق هائل شب في فرن خبز بلدي مدعم في محافظة الدقهلية اليوم، والتهمت النيران محتويات المخبز بالكامل بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، وكذلك 22 شيكارة دقيق مدعم، وتبين أن المصابتين هما ابنة مالك المخبز وزوجة ابنه، وأن إصابتهما أثناء محاولتهم إخماد الحريق.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة عزبة الشال بالمنصورة بنشوب حريق داخل أحد المخابز بالمنطقة.

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بلدي مدعم بمنطقة عزبة الشال والمخبز بالطابق الارضي بعقار مكون من 6 طوابق على مساحة 110 متر تقريبًا ملك المدعو أحمد السعيد المرسى عوض 65 سنة، ونجم عن ذلك احتراق محتويات المخبز بالكامل وعدد 22 شيكارة دقيق مدعم.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى ماكينات المخبز، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7424 لسنة 2022 إداري قسم ثان المنصورة وجاري العرض على النيابة العامة.