أول ظهور للاسكوتر الإسعافى بقمة المناخ بشرم الشيخ.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الاسعاف بدء مشاركة الاسكوتر الإسعافى فى التأمين الطبى لقمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، مشيرة إلي أنه صديق للبيئة ويعمل بالطاقة النظيفة.

وتابعت هيئة الإسعاف: ظهور مميز وانتشار كثيف لأطقمنا الإسعافية في كافة إرجاء مدينة شرم الشيخ، حيث تقام فعاليات قمة المناخ، حيث الظهور الأول لقائدي الاسكوتر الإسعافي الكهربائي الذين يتمتعون بمهارات إسعافية بجانب قدرتهم على قيادة تلك النوعية من الدراجات الكهربائية.

وأوضحت هيئة الإسعاف، أن الاسكوتر الإسعافي يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطن ويتميز بسرعة وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة وهدفه إسعاف المصاب بواسطة المسعف "قائد الاسكوتر"، وتابعت: المسعف يكون بحوزته حقيبة تحتوي على كل المستلزمات والأدوية حيث يتم إسعاف المصاب بشكل أولى لحين وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع، وتابعت: الثانية بتفرق في إنقاذ حياة مريض، مضيفا أن سرعة التحرك بالاسكوتر تنقذ الحالات سريعا لحين تدخل سيارة الإسعاف.

وأضافت أن الاسكوتر الكهربي صديقا للبيئة ولا يصدر منه أي عادم نهائيا ويعمل من خلال الشحن الكهربي ويتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة، مشيرا إلى أن تمركزاته ستكون في أماكن تمركز سيارات الإسعاف في المناطق المختلفة.