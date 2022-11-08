أمطار غزيرة تضرب دمياط واستعدادات مكثفة للتعامل مع النوات.. صور

دمياط - فريق المحافظات

شهدت محافظة دمياط تساقط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تحول مفاجئ في حالة الطقس.

وكانت دمياط شهدت يوم أمس استقرارا ملحوظا في حالة الطقس، استمر على مدار اليوم، غير أن أمطارا غزيرة ضربت المحافظة خلال الساعات الأولى من اليوم.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استعدادات المحافظة لاستقبال نوات الأمطار، وجاءت أبرز تلك الاستعدادات تكثيف أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة فضلا عن نشر معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، إضافة إلى عقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف بالإضافة إلى الإعلان عن أرقام تلقى شكاوى المواطنين للتعامل مع أية طوارئ تحدث نتيجة نوات الأمطار التي تشهدها المحافظة.