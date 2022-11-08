اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أمام Cop27.. مظاهرة سلمية لمنع ذبح الحيوانات بشعار "أوقفوا قتلها ولا تأكلوها"

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:58 م
أمام Cop27.. مظاهرة سلمية لمنع ذبح الحيوانات بشعار "أوقفوا قتلها ولا تأكلوها" تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ
‏كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت شعار "اوقفوا قتل الحيوانات"، نظم مجموعة من الشباب من نشطاء البيئة فى العالم والمناصرين لحقوق النظام النباتي، تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات، وذلك أمام المدخل الرئيسي للمنطقة الزرقاء بمقر انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.
 
وأكد المتظاهرون على تأثر الحيوانات بالتغيرات المناخية، وهناك أنواع منها فى طريقها للإنقراض، مطالبة بضرورة الحفاظ عليهم وحقوقهم البيئة والتوقف عن تناول اللحوم، والاتجاه الى تناول الخضروات والفاكهة، حيث ان اللحوم ذو بصمة كربونية عالية.
 
تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات تحت شعار أوقفوا قتل الحيوانات ولا تأكلواها
تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات تحت شعار أوقفوا قتل الحيوانات ولا تأكلواها

تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

تظاهرات سلمية بشرم الشيخ لمنع ذبح الحيوانات
تظاهرات سلمية بشرم الشيخ لمنع ذبح الحيوانات

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

الصحف الكويتية تبرز التنظيم المتميز لمؤتمر المناخ cop 27

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:50 م

رئيس بلغاريا يشكر الرئيس السيسى على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ COP 27

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:19 م

مصر جميلة.. البهجة على وجوه ضيوف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:06 م

رئيس بوروندى: أشكر أخى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافتى بمؤتمر المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:00 م

بنما تعد بالحفاظ على سلبية الكربون فى عام 2050 خلال مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:29 ص

مجلة نور للأطفال تصدر عددا خاصا تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:05 ص

وكيل مجلس النواب: مؤتمر المناخ يمثل قوة الإرادة والإدارة ويحظى باهتمام كبير

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:40 ص

رئيس جناح النيجر بمؤتمر المناخ: الثقافة هى الحل الأساسى لكافة المشكلات

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة