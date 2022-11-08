أمام Cop27.. مظاهرة سلمية لمنع ذبح الحيوانات بشعار "أوقفوا قتلها ولا تأكلوها"

‏كتبت منال العيسوى

تحت شعار "اوقفوا قتل الحيوانات"، نظم مجموعة من الشباب من نشطاء البيئة فى العالم والمناصرين لحقوق النظام النباتي، تظاهرات سلمية لمنع ذبح الحيوانات، وذلك أمام المدخل الرئيسي للمنطقة الزرقاء بمقر انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المتظاهرون على تأثر الحيوانات بالتغيرات المناخية، وهناك أنواع منها فى طريقها للإنقراض، مطالبة بضرورة الحفاظ عليهم وحقوقهم البيئة والتوقف عن تناول اللحوم، والاتجاه الى تناول الخضروات والفاكهة، حيث ان اللحوم ذو بصمة كربونية عالية.