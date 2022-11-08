اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 فى مصر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:38 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 فى مصر اسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022 استقرارا ملحوظا عند مستويات تتراوح بين 1225 و1224 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لليوم الثانى على التوالى.
 
أسعار الذهب في مصر:
عيار 18 سجل 1050 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1225 جنيهات.
 
عيار 24 سجل 1400 جنيها.
 
الجنيه الذهب 9800 جنيها.
 
 
وتنتظر الأسواق العالمية والمحلية خلال هذا الأسبوع 16 حدثًا ترسم ملامح أسعار الذهب والمعادن النفيسة، وتحدد معالم العملات أيضًا في الأسواق المختلفة، وسوف يكون لهذه الأحداث دور في وضع حدود للسوق المصرية والعالمية، وربما تنعكس هذه الأحداث بالإيجاب أو السلب على الحالة الاقتصادية للكثير من دول العالم.
 
وفي سياق السطور التالية نرصد  الأحداث العالمية المرتقبة خلال الأسبوع الحالي، والتي من دورها التأثير في أسعار المعادن النفيسة والعملات، والتحكم في قرارات اقتصادية ربما تكون مصيرية في الكثير من دول العالم.
 
وفي يوم الثلاثاء 8-11-2022 سيتم الإعلان عن تقرير إنفاق الأسر في اليابان، وهو التقرير الذي سيعكس معدلات الإنفاق، ثم تقوم فرنسا بالإعلان عن الميزان التجاري الخاص بها، ومع نهاية اليوم ستعلن منطقة اليورو عن تقرير مؤشر مبيعات التجزئة.
 
وتطل علينا الصين يوم الأربعاء 9-11-2022 لتعلن عن مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين، ومع نهاية اليوم تعلن أمريكا عن مؤشرات مخزون النفط الخام لديها، وهذا المؤشر سيكون له تأثير على أسعار النفط الخام في أمريكا والمنطقة.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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