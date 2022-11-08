أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022.



إيقاف تداول 10 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.



البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 490.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.95%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 29.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 34 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 13640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.52%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 46.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.96%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.662 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.68%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 34.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.33%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.95%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 14.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.05%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.24%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.331 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.