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أخبار 24 ساعة.. انتهاء تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى أبريل 2024

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. انتهاء تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى أبريل 2024
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

 

وزير الكهرباء: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل حاسمة لمواجهة تغير المناخ

 

 

مطبوعات برايل وكراسى متحركة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات بقمة المناخ

 

 

الصحة تكشف إمكانيات أول مستشفى ميدانى بالطاقة النظيفة فى مؤتمر المناخ

 

تزامنا مع مؤتمر المناخ.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس فى شرم الشيخ

 

 

وزير النقل يعلن انتهاء تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى أبريل 2024

 

 

المدارس الرسمية الدولية تحذر من أشخاص يحصلون على أموال لتسهيل دخول الطلاب

 

 

وزير الري: تنفيذ أعمال حماية لـ 190 كيلو متر بالشواطئ من التغير المناخي

 

وزيرة البيئة: قمة المناخ فرصة لعرض ما تم بالجمهورية الجديدة والترويج للسياحة

 

مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

 

 

وزيرة التضامن: المجتمع المدنى له دور كبير فى مواجهة التغير المناخى

 

 

وزيرة البيئة: إعلان أول سوق طوعي للكربون فى مصر بمشاركة القطاع الخاص غدا

 

حب الاستطلاع وأصدقاء السوء أبرز العوامل الدافعة لتعاطى المخدرات.. التفاصيل

 

 

الصحة: تطعيم 18 ألفا من عاملى المنشآت السياحية والسائقين بشرم الشيخ ضد كورونا

 

 

 


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