أخبار الطقس اليوم بالشرقية.. غائم جزئيا ودرجات الحرارة معتدلة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 25 والصغرى 16 درجة ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 47% والرياح 14 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية غائمة جزئيا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25 القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.



طقس الشرقية (2)



حالة الطقس بمحافظة الشرقية



طقس الشرقية (4)

حالة الطقس بمحافظة الشرقية